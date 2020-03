Correct+list+of+the+Members+of+Parliament+who+would+lose+their+pension

It is reported that 70 new MPs will lose their pensions since Parliament was dissolved before completing the full term.

Among them are 40 UNP MPs, 22 United People's Freedom Alliance MPs, two JVP MPs and six TNA MPs.

United People's Freedom Alliance parliamentarians;

Wimalaweera Dissanayake, Prasanna Ranaweera, Nimal Lansa, Tharaka Balasuriya, Sanath Nishantha, Kanchana Wijesekera, Indika Anuruddha, Udaya Gammanpila, Anuradha Jayaratne, Sarathi Dushmantha, Cader Masthan, Angajan Ramanathan, Malith Jayathilaka, D.B. Herath, Sisira Jayakody, D.V. Chanaka, Piyal Nishantha, Niroshan Premaratne, Prasanna Ranatunga, Waruna Liyanage, Manoj Sirisena and Geetha Kumarasinghe

United National Party parliamentarians;

Wasantha Senanayake, Daya Gamage, Karunaratne Paranavithana, Ajith Mannapperuma, Ananda Aluthgamage, Asoka Priyantha, Hector Appuhamy, Sisira Kumara, Thushara Indunil, Aravinda Kumar, S. Velukumar, Nalaka Kollonne, Chandima Gamage, Kavinda Jayawardena, M. Thilakaraj, Mayantha Dissanayake, Sujith Sanjaya Perera, Hirunika Premachandra, Bandulal Bandarigoda, Mohammed Mansur, Marikkar, Imran Maharoof, Ishak Rahuman, Mujibar Rahuman, Harshana Rajakaruna, Thusitha Wijemanna, Rohini Kumari Kaviratne, Chaminda Wijeysiri, Hesha Vithana, Chathura Senaratne, Wijeypala Hettiarachchi, Ashu Marasinghe, Mohamed Nasir, Mohammed Nawavi, M.H.M. Salman, A.R.A. Hafeez, Saman Ratnapriya, Jayampathi Wickramaratne and Sandeep Samarasinghe.

Tamil National Alliance parliamentarians;

Viyalendran, Shanthi Skandaraja, Charles Nirmalanathan, Koneswaran, Sri Nesan, Sivamohan

Janatha Vimukthi Peramuna parliamentarians;

Nalinda Jayatissa, Mayadunne