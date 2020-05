Weather forecast 11 May - Thundershowers in several places today

Department of Meteorology states that showers or thundershowers will occur over most places of the island in the evening or night.



Heavy falls about 100 mm are likely at some places in Sabaragamuwa, Uva, Central and North-central provinces and in Galle, Matara and Kaluthara districts.



Showers or thundershowers are likely over coastal areas of Southern, Western and Eastern provinces during the morning too.



General public is kindly requested to take adequate precautions to minimize damages caused by lightning activity and localized strong winds during thundershowers.සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ කරනු ලැබූ උපදෙස් ලබාදීම්වලට අනුව තවත් සති දෙකක කාලයක් සඳහා සාමාන්‍ය ජනතාවට දුම්රිය හෝ ශ්‍රී ලංගම බස් රථවලින් ප්‍රවාහන සේවාවන් ලබානොදීමට තීරණය කර ඇති බවයි විෂයභාර අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ.



ත්‍රිරෝද රථවල උපරිමයෙන් ගමන් කළ හැක්කේ වැඩිහිටියන් දෙදෙනෙකුට පමණක් වන අතර, කුලී මෝටර් රථ සඳහා අවසර ලැබෙන්නේ රියදුරන් හැර වැඩිහිටියන් තුන්දෙනෙකුට පමණයි.



මේ අතර වෙසක් පොහොය නිවාඩු දින වෙනුවෙන් වසා තැබුණු කොළඹ මැනිං පොදු වෙළඳපොල අද දිනයේ තොග වෙළඳාම සඳහා අලුයම 4 සිට විවෘත කළ බව මැනිං පොදු වෙළඳ සංගමය පවසනවා.



එහි උප සභාපති නිමල් අත්තනායක ව්‍යාපාරික ප්‍රජාවගෙන් සහ පාරිභෝගික ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියේ සෞඛ්‍යාරක්ෂිත උපදෙස් අනුගමනය කරන ලෙසයි.



එමෙන්ම, නාරාහේන්පිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය උදෑසන 6 සිට පස්වරු 6 දක්වා තොග හා සිල්ලර වෙළදාම සඳහා යළි විවෘත කරනු ලැබුවා.



එමෙන්ම, දඹුල්ල ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය ද තොග වෙළදාම සඳහා උදෑසන 5 සිට පස්වරු 2 දක්වා විවෘත කර ඇති බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.



කෙසේ වෙතත් ඇඳිරි නීතිය ලිහිල් කරමින් රට යථා තත්ත්වයට පත් කරන අද දිනයේ දිවයින පුරා 55,000ක විශේෂ පොලිස් කණ්ඩායමක් රාජකාරියේ යෙදවීමට පියවර ගෙන ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළා.