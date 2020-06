පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කෙරෙන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබාදීම සඳහා අද පෙනී සිටියේ ජ්‍යේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නන්දන මුණසිංහ මහතායි.



පෙරවරු 10 ට පමණ කොමිසම හමුවේ පෙනී සිටි ඔහුගෙන් මේවන විටත් ප්‍රශ්න කරමින් සිටිනවා.



පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය එල්ල වූ කාලවකවානුවේ බස්නාහිර පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති ලෙස කටයුතු කළ නන්දන මුණසිංහ මහතා සාක්ෂි දුන් අවස්ථාවේදී රජයේ ජ්‍යේෂ්ඨ අධිනීතිඥවරිය විමසුවේ ප්‍රහාරයට පෙර තව්හිද් ජමාත් සම්ංවිධානයේ යම් ප්‍රහාරයක් සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් වූයේද යන්නයි.



පසුගිය වසරේ අප්‍රේල් 9 වැනිදා අතිශ්‍ය රහසිගත ලිපියක් පොලිස්පතිවරයා විසින් තමන් වෙත යොමුකර තිබුනද රාජකාරී කටයුත්තක් සදහා කාර්‍යාලයෙන් පිටතට ගොස් සිටි නිසා අදාල ලිපිය ඊට පසු දින අප්‍රේල් 10 වැනි දින පෙරවරු 10ට පමණ විවෘත කල බව සාක්ෂිකරු එහිදී කියා සිටියා.



එම ලිපිය ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය වෙනුවෙන් ජාතික බුද්ධි ප්‍රධානී සිසිර මෙන්ඩිස් මහතා විසින් එවක පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා වෙත යොමුව තිබූ බව සාක්ෂිකරු පැවසුවා.



එය සකසා තිබුනේ රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ අධ්‍යක්ෂ නිලන්ත ජයවර්ධන මහතා විසින් සැපයූ තොරතුරක් මත බවද එම ලිපියේ සටහන් වූ බව නන්දන මුණසිංහ මහතා සදහන් කළා.



නන්දන මුණසිංහ මහතා එහිදී කිව්වේ ,ජාතික බුද්ධි ප්‍රධානියා විසින් එවන ලද ලිපිය සමඟ එවක පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර විසින් අත්සන සහිත මුල් පිටපත ද තමන් වෙත එවා තිබුණු බවයි.



එමෙන්ම එම ලිපියෙහි "Secret and Top priority" හෙවත් රහසිගතයි ,ඉහළ ප්‍රමුඛතාවයක් හිමි විය යුතුයි යනුවෙන් සඳහන් වූ බවත් ඔහු කියා සිටියා.

එය එවක පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දරගේ අත් අකුරෙන් සටහන් කර තිබු බවත් නන්දන මුණසිංහ මහතා එහිදී ප්‍රකාශ කළා.



එසේම එම ලිපියෙහි FNA ලෙස සටහන් කර එමගින් for necessary action හෙවත් අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ගත්න යනුවෙන් සඳහන් ව තිබූ බවත් ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා එහිදී පැවසුවා.



එහිදී කොමිසම සාක්ෂිකරුගෙන් විමසුවේ මුල් අත්සන හා සටහන ඇතුලත් ලිපිය ඔබ වෙත ලැබුණාට පසු පොලිස්පතිවරයා අමතා වැඩිදුර තොරතුරු විමසුවේද යන්නයි.



තමන් පොලිස්පතිවරයාගෙන් ඒ පිළිබඳ විමසීමක් නොකල බවත් ,එල්.ටී.ටී.ඊ ත්‍රස්තවාදීන්ට පවා මරාගෙන මැරෙන ප්‍රහාරයක් පළමු වරට එල්ල කිරීමට වසර දහයක් පමණ ගතවු බැවින් ලිපියේ සඳහන් ආකරයේ සංවිධානයක් සුලු කාලයකදී එතරම් මට්ටමක නැතැයි තමන් සිතූ බව ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා ඊට පිළිතුරු දෙමින් සඳහන් කළා.



එහිදී කොමිසම විමසුවේ මෙම ලිපියේ අන්තර්ගත වුනේ බුද්ධි තොරතුරු බැවින් බුද්ධි අංශ ප්‍රධානීන්ගෙන් හෝ වැඩිදුර තොරතුරු විමසුමක් නොකලේද යන්නයි.



ඊට පිළිතුරු දුන් නන්දන මුණසිංහ මහතා පැවසුවේ ජාතික බුද්ධි ප්‍රධානි සිසිර මෙන්ඩිස් මහතා ඇමතීමක් නොකල බවත් දින දෙකකින් පමණ පසු රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ අධ්‍යක්ෂ නිලන්‍ත ජයවර්ධන මහතා අමතා මේ පිළිබඳ විමසීමක් කල බවයි.



රජයේ ජ්‍යේෂ්ඨ අධිනීතිඥවරිය සාක්ෂිකරුගෙන් විමසුවේ මෙම ලිපිය ලැබීමට පෙර ශ්‍රී ලංකාව තුළ මුස්ලිම් අන්තවාදය පැවති බවට ඔබ සහභාගී වූ වැඩමුළු හෝ සම්මන්ත්‍රණවලදී සාකච්ඡාවට ලක්වුනේද යන්නයි.



එවැනි අන්තවාදි කටයුතු සමබන්ධයෙන් කතාබහ නොකලද ශ්‍රී ලාංකිකයකු සිරියාවේදි ත්‍රස්ත ක්‍රියාවකට සමබන්ධ වි ජීවිතක්ෂයට පත්වු බව ද නන්දන මුණසිංහ එහිදී පැවසුවා.



කොමිසම එහිදී ප්‍රශ්න කලේ 2019 වසරේ ජනවාරි මස 16 වනදා වනාතවිල්ලුව ප්‍රදේශයෙන් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය සොයාගත් බවත් එහිදී මුස්ලිම් ජාතික සැකකරුවන් සිවු දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගත් බවත් පොලිස්පතිවරයාගේ ලිපිය ලැබෙන විට ඔබ දැන සිටියේද යන්නයි.



ඒ පිළිබද තමන් දැනුවත්ව සිටියද එහි වැඩිදුර තොරතුරක් CID ය තමන් වෙත ලබාදී නොතිබු නිසා පොලිස්පතිවරයා එවූ ලිපිය හා වනාතවිල්ලුවේ සිද්දිය අතර තමන්ට සැකයක් නොතිබූ බව ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නන්දන මුණසිංහ මහතා එහිදී පැවසුවා.



කොමිසම එහිදී වැඩිදුරටත් ප්‍රශ්න කළේ එවක පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර විසින් එවු මුල් ලිපිය මේ වනවිට තමන් සතුව ඇත්ද යන්නයි.



එම ලිපිය පසුගිය වසරේ ජුනි දහවනදා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට භාර කල බව සාක්ෂිකරු සදහන් කලා.



ප්‍රහාරයෙන් දෙමසකටත් වඩා වැඩි කාලයක් අදාල ලිපිය ගොනුගත නොකර තමන් සන්තකයේ තබාගත්තේ ඇයිදැයි කොමිසම සාක්ෂිකරුගෙන් පෙරලා ප්‍රශ්න කලා.



ඊට පිළිතුරු දෙමින් නන්දන මුණසිංහ මහතා සදහන් කලේ ලිපි ගොනුගත කර තබාගත යුතු ලෙස නීතියක් නැති නිසා එය තමන් සන්තකයේ තබාගත් බවයි.



එමෙන්ම ලිපියේ වලංගුතාවක් නැත්නම් ඇතැම්විට එය විනාශ කර දමන බවද ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා එහිදී පැවසුවා.



එම ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් විමතිය පල කළ කොමිසම පොලිස්පතිවරයා අතිශ්‍ය රහසිගත ලිපියක් සම්බන්ධයෙන් ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා සිදු කළ එම ප්‍රකාශය පිළිබඳව සිය අප්‍රසාදයද පල කළා.



මෙහිදී රජයේ ජ්‍යේෂ්ඨ අධිනීතිඥවරිය ප්‍රශ්න කලේ, පොලිස්පතිවරයාගේ ලිපිය ලැබුනු පසු ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසියම් සාකච්ඡාවක් ඔහු සමග පැවත්වුවේද යන්නයි.



ප්‍රහාරය සිදු වන තෙක් එලෙස කිසිදු සාකච්ඡාවක් නොපැවැත්වු බව සාක්ෂිකරු සදහන් කලා.



ඔහු වැඩිදුරටත් සදහන් කලේ, පසුගිය කාලය පුරා මාධ්‍ය ඔස්සේ අනාවරණ වූ තොරතුරු අනුව පෙනීයන්නේ රාජ්‍ය බුද්ධි සේවය විසින් මෙම මුස්ලිම් අන්තවාදී සංවිධානය පිලිබදව කර ඇති දැනුවත් කිරීම් පිලිබද වැඩිදුරටත් සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූවේනම් පාස්කු ඉරුදින විනාශය අවම කරගැනීමේ පැහැදිලි හැකියාවක්

පැවති බවයි.