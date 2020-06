ජනප්‍රිය බොලිවුඩ් නළුවෙක් වන Sushant Singh Rajput මුම්බායි හි පිහිටි සිය නිවසේදී සියදිවි හානිකර ගෙන තිබෙනවා.



ඔහු මිය යනවිට 34 වියෙහහි පසු වුණා.



සුපිරි ඉන්දීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක MS දෝනි ගේ ජිවිත කතාව අළලා සකස් කරන ලද M.S. Dhoni: The Untold Story චිත්‍රපටයේ දෝනි ගේ චරිතයට පන පොවනු ලැබුවේද ඔහු විසින්.



එමෙන්ම Raabta, Welcome to New York, Kedarnath, Sonchiriya, Chhichhore, Drive යන චිත්‍රපටි සදහා දායක වුණා.



මිය යන විට Dil Bechara යන චිත්‍රපටියට ද ඔහු රංගනයෙන් එක්වෙමින් සිටියා.