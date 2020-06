පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ජාතික බුද්ධි ප්‍රධානී සිසිර මෙන්ඩිස් විසින් එවා තිබූ පූර්ව දැනුම්වත් කිරීමේ ලිපිය කෙරෙහි එවක පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර ක්‍රියා කර ඇත්තේ සරල අපරාධයක දී මෙන් බව රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ හිටපු අධ්‍යක්ෂ කීර්ති ගජනායක මහතා පවසනවා.



ඔහු මේ අදහස් පළකළේ, පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය කෙරෙන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ අද සාක්ෂි ලබාදුන් අවස්ථාවේදීයි.



පාස්කු ප්‍රහාරය පිළිබඳ විමර්ශනය කෙරෙන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි ලබාදීම සඳහා අද කැඳවා තිබුණේ 2003 වසරේ සිට 2011 දක්වා රාජ්‍ය බුද්ධි සේවයේ අධ්‍යක්ෂ ධුරය දැරූ විශ්‍රාමික ජ්‍යේෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කීර්ති ගජනායක මහතායි.



මෙහිදී රජයේ ජ්‍යේෂ්ඨ අධිනීතිඥවරයා විසින්, පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ජ්‍යේෂ්ඨ නිලධාරීන් අතර හුවමාරු වී තිබූ පූර්ව දැනුම්වත් කිරීමේ ලේඛන සාක්ෂිකරුට පෙන්වා සිටියා.



එහිදී පළමුව පෙන්වා සිටියේ එවක ජාතික බුද්ධී ප්‍රධානී සිසිර මෙන්ඩිස් මහතා විසින් එවක පොලිස්පති පුජිත් ජයසුන්දර වෙත එවා තිබූ ලිපිය වන අතර, එහි ඇතුළත් වූ Eyes Only යන්නේන් කුමක් අදහස් වන්නේදැයි විමසා සිටියා.



ඊට පිළිතුරු දුන් සාක්ෂිකරු සදහන් කළේ අතිශය රහසිගත තොරතුරක් නිශ්චිතවම එක් පුද්ගලයකු වෙත යොමු කරන ලිපියක එලෙස Eyes Only ලෙස සලකුණු කරන බවයි.



එවැනි සටහනක් ඇතුළත් වූ ලිපියක් ලැබුනේ නම් එහි අන්තර්ගතය උපුටා දක්වමින් තවත් ලිපියක් සකස් කිරීම පමණක් සිදුකළ යුතු අතර, තමන්ට ලද ලිපිය එම අවස්ථාවේදීම විනාශ කළ යුතු බවද සාක්ෂිකරු වැඩිදුරටත් සදහන් කළා.



මෙහිදී රජයේ ජ්‍යේෂ්ඨ අධිනීතිඥවරයා විසින් අදාළ ලිපියෙහිම එවක පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර විසින් යොදා තිබූ "FNA"හෙවත් for necessary action යන යෙදුම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න කළා.



සාක්ෂිකරු එහිදී සදහන් කළේ, තම අත්දැකීම අනුව මෙවන් වටිනා බුද්ධි තොරතුරක් අන්තර්ගත වූ ලිපියෙහි for necessary action යන්න කිසිසේත් සදහන් කළ යුතු නොවන බවයි.



සාමාන්‍යයෙන් එම යෙදුම පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව තුළ අතිශය සුලබව භාවිත වන බවත්, සරල හා සුලු අපරාධවලදී මෙම යෙදුම වැඩි වශයෙන් භාවිත කරන බවත් හිටපු රාජ්‍ය බුද්ධි අධ්‍යක්ෂවරයා සදහන් කළා.



සාක්ෂිකරු වැඩිදුරත් පෙන්වා දුන්නේ, FNA යන යෙදුම නිසා මෙවන් වටිනා සහ සංවේදී රහසිගත බුද්ධි තොරතුර අවතක්සේරුවට ලක්කර ඇති බවයි.



මෙවැනි තොරතුරක නිශ්චිත හෝ අවිනිශ්චිතබව සෙවීමට වඩා ප්‍රහාරය වළක්වා ගැනීමට කටයුතු කිරීම පොලිස්පතිවරයාගේ වගකීම බවත්, පූජිත් ජයසුන්දර මහතා විසින් එවැන්නක් සිදුකිරීම හෝ නිශ්චිත තොරතුරක් ලබාදී මේ සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡාවක් පවා සිදුකර නොතිබූ බවත් සාක්ෂිකරු සදහන් කළා.



කොමිසම මෙහිදී සාක්ෂිකරුගෙන් විමසුවේ පූර්ව තොරතුරු ඇතුළත් ලිපියෙහි "තවදුරටත් රහසිගතව පරීක්ෂණ කෙරෙමින් පවතී" ලෙස සදහන් වීමෙන් මුල් බුද්ධි තොරතුරට හානියක් වී ඇත්ද යන්නයි.



එහිදී සාක්ෂිකරු පැවසුවේ මෙම ලිපිය ලැබෙනවිටත් මාවනැල්ල බුදුපිළිමවලට හානිකිරීම, වනාතවිල්ලුවෙන් පුපුරණ ද්‍රව්‍ය තොග සොයාගැනීම ආදී කටයුතුවලට සහරාන් හෂීම් ප්‍රමුඛ ත්‍රස්තයන් සම්බන්ධ බවට තොරතුරු රාජ්‍ය බුද්ධි සේවය සතුව තිබී ඇතත් පූර්ව තොරතුරු ඇතුළත් ලිපියෙහි ඔහුගේ නම් පමණක් ඇතුළත් කර ඉහත කී සිද්ධීන් ගැන සදහන් කර නොතිබීමද මෙහි අඩුපාඩුවක් ලෙස හදුනගත හැකි බවයි.



එම තොරතුරු තර්කානුකූලව ගලපා සෙසු නිලධාරීන්ට යොමුකළ යුත්තේ රාජ්‍ය බුද්ධි ප්‍රධානියා විසින් බවත් ඔහු එලෙස සිදුකර තිබුනේනම් පාස්කු ප්‍රහාරය වළක්වාගැනීමට හැකියාව පැවති බවත් සාක්ෂිකරු කොමිසමට පැවසුවා.