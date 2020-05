Suspect arrested over the shooting incident in Soysapura, Moratuwa

moraṭuva soyisāpura pradēśayē hōṭalayakaṭa veḍi tæbīmē siddhiyaṭa sambandha sækakaruveku pānadura pradēśayēdī polis viśēṣa kārya balakāya visin ataḍaṁguvaṭa gena tibenavā. moraṭuva - soyisāpura mārga bādhakaya idiripiṭa pihiṭi āpanaśālāvakaṭa sudupæhæti mōṭar rathayakin pæmiṇi mærakalliyak visin veḍi tabā palā yǣmē siddhiya sambandhayen galkissa polis sthānayaṭa anuyuktava sēvaya kaḷa polis særayanvarayakugē saha polis kostāpalvarun dedenekugē væḍa tahanam kirīmaṭa da piyavara ganu læbuvā. basnāhira paḷāta bhāra jyeṣṭha niyōjya polispati dēśabandu tennakōngē upades paridi melesa ovungē væḍa tahanam kara ættē veḍi tæbū sækakaruvan ataḍaṁguvaṭa gænīmaṭa utsaha nokirīma ætulū karuṇu kihipayak matayi. pasugiya 28 vanadā rātriyē mema veḍi tæbīma sidukirīmaṭa pera pasugiya 19 vanadā mōṭar rathayakin pæmiṇi sækakaruvan sivdenekugen yut kaṇḍāyamak adāḷa āpanaśālāvaṭa ætulūvī dæḍi lesa alābhahāni sidukara æti atara, ek pudgalayekuṭada paharadī tuvāla sidukara palāgos tibuṇā. pradēśayē mæra kalliyak avasthā gaṇanāvakadī mema āpanaśālā himikarugen kappam illā tarjanaya kara æti atara, īṭa praticāra nodækvīma hētuven mema paharadīma siduva æti bavayi āpanaśālā himikaru san̆dahan kara ættē. Show more

The Panadura Special Task Force (STF) has arrested a suspect in connection with the shooting incident at a hotel in Soysapura, Moratuwa

moraṭuva soyisāpura pradēśayē hōṭalayakaṭa veḍi tæbīmē siddhiyaṭa sambandha sækakaruveku pānadura pradēśayēdī polis viśēṣa kārya balakāya visin ataḍaṁguvaṭa gena tibenavā. moraṭuva - soyisāpura mārga bādhakaya idiripiṭa pihiṭi āpanaśālāvakaṭa sudupæhæti mōṭar rathayakin pæmiṇi mærakalliyak visin veḍi tabā palā yǣmē siddhiya sambandhayen galkissa polis sthānayaṭa anuyuktava sēvaya kaḷa polis særayanvarayakugē saha polis kostāpalvarun dedenekugē væḍa tahanam kirīmaṭa da piyavara ganu læbuvā. basnāhira paḷāta bhāra jyeṣṭha niyōjya polispati dēśabandu tennakōngē upades paridi melesa ovungē væḍa tahanam kara ættē veḍi tæbū sækakaruvan ataḍaṁguvaṭa gænīmaṭa utsaha nokirīma ætulū karuṇu kihipayak matayi. pasugiya 28 vanadā rātriyē mema veḍi tæbīma sidukirīmaṭa pera pasugiya 19 vanadā mōṭar rathayakin pæmiṇi sækakaruvan sivdenekugen yut kaṇḍāyamak adāḷa āpanaśālāvaṭa ætulūvī dæḍi lesa alābhahāni sidukara æti atara, ek pudgalayekuṭada paharadī tuvāla sidukara palāgos tibuṇā. pradēśayē mæra kalliyak avasthā gaṇanāvakadī mema āpanaśālā himikarugen kappam illā tarjanaya kara æti atara, īṭa praticāra nodækvīma hētuven mema paharadīma siduva æti bavayi āpanaśālā himikaru san̆dahan kara ættē. Show more

The Panadura Special Task Force (STF) has arrested a suspect in connection with the shooting incident at a hotel in Soysapura, Moratuwa

The Panadura Special Task Force (STF) has arrested a suspect in connection with the shooting incident at a hotel in Soysapura, Moratuwa.The restaurant was damaged and one person was injured in the incident.