Weather Update - south-west monsoon conditions are established across the country - rains to continue

pavatina væsi tattvaya idiri dina kihipaya tuḷa dÄ«t apēkṣā karana bava kālaguṇa vidyā depārtamēntuva pavasanavā. dænaá¹­a divayina harahā niritadiga mōsama sthāpita vÄ« æti atara, mē hētuven basnāhira, vayam̆ba, sabaragamuva saha madhyama paḷātvalaá¹­a menma gālla saha mātara yana distrikkavalaá¹­a da mema væsi æti viya hæki bavayi ema depārtamēntuva væḍiduraá¹­at san̆dahan kaḷē. mÄ«á¹­a amatarava anurādhapura, vavniyāva, mannārama saha yāpanaya yana distrikkavalaá¹­a da ætæm viá¹­a væsi æti viya hæki bava da kālaguṇa vidyā depārtamēntuva væḍiduraá¹­at kiyā siá¹­iyā. emenma, gālla siá¹­a trikuṇāmalaya dakvāt, mātara siá¹­a maḍakalapuva dakvāt gæm̆buru saha nogæm̆buru muhudu pradēśavala suḷen̆g vēgaya pæyaá¹­a kilōmÄ«á¹­ara 60k dakvā ihaḷa yā hækiyi. Show more

The Department of Meteorology states that showers are expected in the next few days.

The Department of Meteorology states that the south-west monsoon conditions are established across the country and the prevailing showery condition over the South-western part of the island is likely to continue during next few days.Showers will occur at times in Western, North-western, Sabaragamuwa and Central provinces and in Galle and Matara districts.Fairly heavy falls about 50 mm are likely at some places in Western, North-western and Sabaragamuwa provinces and in Galle and Matara districts.Wind speed can increase up to (40-50) kmph at times over the island, particularly in western slope of the Central hills and Northern, North-central, North-western provinces and in Hambanthota district.The deep and shallow sea areas extending from Galle to Trincomalee via Colombo and Kankasanturai and from Matara to Batticaloa via Hambantota can be rough at times as the wind speed can increased up to (50-60) kmph at times.The other sea areas around the island can be fairly rough at times.Naval and fishing communities are requested to be vigilant in this regard.