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Names of those who removed from the UNP to be sent to the Election Commission

Thursday, 30 July 2020 - 7:40

Names+of+those+who+removed+from+the+UNP+to+be+sent+to+the+Election+Commission
The names of the 115 persons who were expelled from the UNP on a decision by its working committee have been released to the media.

They are 54 candidates contesting the General Election from the Samagi Jana Balawegaya and 61 provincial council and local government members who support the new party.

Among them are ex-MPs Sarath Fonseka, Ajith P. Perera, Sujeewa Senasinghe, Ranjan Ramanayake, Sydney Jayaratne, Indunil 
Thushara Amarasena, Nalin Bandara Jayamaha, Ashok Abeysinghe and Vadivel Suresh.

Three mayors and former PC members George Perera, Niroshan Padukka, Leonard Karunaratne and Rose Fernando are also included.

UNP general secretary Akila Viraj Kariyawasam says several more persons would be expelled from the party.

Meanwhile, SJB general secretary Ranjith Madduma Bandara told the media in Colombo today (29) that legal action would be taken against the expulsion of the three mayors.

The expelled members are:

Sarath Fonseka, Ajith P. Perera, Sujeewa Senasinghe, Ranjan Ramanayake, Sydney Jayaratne, Indunil Thushara Amarasena, Nalin Bandara Jayamaha, Ashok Abeysinghe, Vadivel Suresh, Jayantha de Silva, Hasitha Wijesinghe, George Perera, Niroshan Padukka, Leonard Karunaratne, Rose Fernando, Jagath Pinnagodawithana, P.D. Abeyratne, R.G. Samaranayake, Samantha Aruna Kumara, H.S. Sampath Sanjeewa, Padmalal de Alwis, Kapila Nandana Nakandala, Hiranya Herath Ranaweera, Jayalath Bandara Dissanayake, Ashoka Priyantha Bandara Herath, M.N. Hussein Kiyas, B.H. Jayantha Jayaweera, S. Tennakoon Nilame, T.V.K. Gamini, S.G. Sujeewa, P.A. Karunadasa, Aruna Sirisena, Chandradasa Galappatti, Indunil Thushara, Nalin Jayamaha, Preethi Mohan Perera, D.P. Ajith Rohana, Bandula Priyantha Bandaranayake, Lionel Chandrawansa, Jeyananda Singh Kokilanath Singh, P. Saheedu, Rohana Bandara Wijesundara, R.W. Dharmadasa, Suranga Ratnayake, Anil Ratnayake, S.H.M. Ansar, M.M. Donald, Sydney Jayaratne, R.M. Ratnayake, Upali Senaratne, W.H.M. Dharmasena, Harinda Dharmadasa, Ervin Sampath Jayasuriya, D.M. Lakshman Dissanayake, W. Suresh Sanjeewa, Sarathchandra Ramanayake, W. Pirabakaran, Lalith Perera, Sumith Priyalal Rodrigo, Mohamed Akmal, Puthula Udugama, Indika Aruna Kumara, Premaranjith Perera, Susanthi Ittepana, R. Nijamdeen, Mohamed Nawaz, Samir Sahabdeen, Thushantha Kumara Perera, Ann Kamali Maduragoda, Duminda Deshapriya Fernando, Thahir Fasi, Anura Wijayapala, Ranjith Wickremasinghe, Pushpalatha Jayawardena, Amila Abeynayake, T.M. Tikiribanda, Priyantha Jayakody, Sinharam Rajadorai, Rohana Nilantha Karunaratne, T.M. Jayasundara, Tissa Gunasinghe, J. Abdeen Musadik, Jananjaya Ratnayake, Ariyasinghe Abeygunasekara, Sujith Ratnaweera, Terry Hemal Jayaweera, Kosala Wijewickrama, Darshana Jathunga Abeysiriwardena, Kalutantrige Mahindaratne, S. Ervin Uditha, Janaka Krishantha, Ranvindu Dilshan, Ganesh Priyankara, Mohamed Shihan, Subramaniam Vasudevan, Sumudu Udayangani Perera, Ramani Aluthgamage, Chandani Alwis, Ashara Sewwandi Wickramaratne, Chaminda Karunasena, Ganga Thushari de Silva, Rashika Kushani Kobewatte, Jayantha Thenuwara, M.H.N.G.S. Sanjeewa Dhananjaya, A. Prematilake, R.M. Premadasa, D.M. Chandi Praboda, L. Anushka Priyashantha, W. Wimalasurendra



 
 
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