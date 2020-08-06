Jaffna District - Preferential votes

Jaffna District - Preferential vote results have been released.
Ilankai Tamil Arasu Kachchi
Sivagnanam Sridharan - 35,884
MA Sumanthiran - 27,834
Dharmalingam Siddharthan - 23,840
Akila Ilankai Tamil Congress
Gajendra Kumar Ponnambalam - 31,658
Eelam People's Democratic Party
Douglas Devananda - 32,146
Sri Lanka Freedom Party
Angajan Ramanathan - 36,365
Tamil National People’s Alliance
C.V. Wigneswaran - 21,554
Ilankai Tamil Arasu Kachchi
Sivagnanam Sridharan - 35,884
MA Sumanthiran - 27,834
Dharmalingam Siddharthan - 23,840
Akila Ilankai Tamil Congress
Gajendra Kumar Ponnambalam - 31,658
Eelam People's Democratic Party
Douglas Devananda - 32,146
Sri Lanka Freedom Party
Angajan Ramanathan - 36,365
Tamil National People’s Alliance
C.V. Wigneswaran - 21,554