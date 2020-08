The preferential vote results of the Kandy district have been released.





Sri Lanka Podujana Peramuna



Dilum Amunugama - 171,758

Mahindananda Aluthgamage - 161,471

Lohan Ratwatte - 140,917

Anuradha Jayaratne - 140,798

Keheliya Rambukwella -110,832

Wasantha Yapa Bandara - 108,940

Gunathilaka Rajapaksa - 49,317

Udayana Chaminda Kirindigoda - 39,904



Samagi Jana Balawegaya



Rauf Hakeem - 83,398

Abdul Haleem - 71,063

M. Velukumar - 57,445

Lakshman Kiriella - 52,311