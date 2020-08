The preferential votes of the Anuradhapura district in the general election have been released.



Sri Lanka Podujana Peramuna



S, M Chandrasena-139,368

Channa Jayasumana - 133,980

Uddika Premaratne -133,550

Shehan Semasinghe - 119,878

Duminda Dissanayake -75,535

H. Nandasena - 53,618

K.P.S. Kumarasiri - 49,030



Samagi Jana Balavegaya



Ishaq Rahman - 49,298

Rohana Bandara -39,520