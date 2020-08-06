Digamadulla+preferential+votes

Digamadulla district preferential votes results have been released:
Sri Lanka Podujana Peramuna
Wimalaweera Dissanayake 63,594
D.C. Weerasinghe 56,006
Thilak Rajapakse 54,203
Samagi Jana Balawegaya
H.M.M. Haris 36,850
Faizal Cassim 29,423
National Congress
A.L.M. Athaulla 35,699
AITC
S.M.M. Musharaff 18,399
Sri Lanka Podujana Peramuna
Wimalaweera Dissanayake 63,594
D.C. Weerasinghe 56,006
Thilak Rajapakse 54,203
Samagi Jana Balawegaya
H.M.M. Haris 36,850
Faizal Cassim 29,423
National Congress
A.L.M. Athaulla 35,699
AITC
S.M.M. Musharaff 18,399