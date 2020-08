List of district coordination committee chairmen (video)

Following is the list of district coordination committee chairmen who received their appointment letters from president Gotabaya Rajapaksa at the historic Magul Maduwa in Kandy:



Colombo – Pradeep Undugoda

Gampaha – Sahan Pradeep

Kalutara – Sanjeewa Edirimanne

Kandy – Wasantha Yapa Bandara

Matale – Nalaka Bandara Kottegoda

Nuwara Eliya – S.B. Dissanayake

Galle - Sampath Athukorale

Matara – Nipuna Ranawaka

Hambantota – Upul Galappatti

Jaffna – Angajan Ramanathan

Kilinochchi – Douglas Devananda

Vavuniya – K. Dileepan

Mannar/Mullaituvu – Cader Masthan

Ampara – D. Weerasinghe

Trincomalee – Kapila Athukorale

Kurunegala – Gunapala Ratnasekara

Puttalam – Ashoka Priyantha

Anuradhapura – H. Nandasena

Polonnaruwa – Amarakeerthi Athukorale

Badulla – Sudarshana Denipitiya

Moneragala – Kumarasiri Ratnayake

Ratnapura – Akila Ellawala

Kegalle – Rajika Wickremasinghe