Three (03) more Covid-19 patients recover - total recoveries increases to 2,957

Two arrivals from the UAE & 01 arrival from Indonesia, tested positive for COVID- 19, bringing total infected in Sri Lanka to 2,957.ජාතික කෞතුකාගාර දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සංරක්ෂණය කරමින් පවතින නල්ලතන්නි ප්‍රදේශයේදී මන්දකට හසු වී මිය ගිය කොටියාගේ අනුරුවෙහි ඡායාරූප විවිධ සමාජ මාධ්‍ය තුලින් ප්‍රචාරය කරමින් එල්ල කරන විවේචන පිලිබඳ කණගාටුව පළ කරන බව එහි අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරිය සනූජා කස්තුරිආරච්චි පවසනවා.



මෙලෙස ඡායාරූප පළකරමින් සමාජය වෙත වැරදි පූර්වාදර්ශ ලබාදීමට කටයුතු නොකරන්නැයි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරිය වැඩිදුරටත් ඉල්ලීමක් කරනවා .



පසුගිය දා වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍ය සි.බී. රත්නායක සංරක්ෂණය කරන සත්වය නිරීක්ෂය කිරීමට පැමිණි අවස්ථාවේදී එහි සිටි බාහිර පාර්ශවයන් විසින් මෙලෙස ඡායාරූප ලබාගන්නට ඇති බවටයි තොරතුරු වාර්තාවන්නේ.



එහි අධ්‍යක්ෂක ජනරාල්වරිය කියා සිටියේ මෙම සංරක්ෂණ කටයුත්ත චර්ම ශිල්පීය ක්‍රමවේද පිලිබඳ පළපුරුද්දක් හා කුසලතාවයක් ඇති පිරිසක් විසින් සිදුකරන බවයි.



ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ රාජා හස්තියගේ සංරක්ෂණ කටයුතුද සිදුකර ඇත්තේ මෙම කාර්ය මණ්ඩලය විසින් බවයි පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරිය වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙන්නේ.



කෙසේ වෙතත් මෙම සත්වගේ සංරක්ෂණ කටයුතු උසස් අන්දමින් නිම කිරීමෙන් අනතුරුව ස්වභාවික විද්‍යා කෞතුකාගාරයේදී මහජනයට ප්‍රදර්ශනය කිරීමට නියමිතයි.