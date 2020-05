බුකිය කළඹපු සරාගී රංගන ශිල්පිනියගේ අමුතුම ඡායාරූපය (ඡායාරූප)

2011 වසරේ ඉන්දීය රූ රැජිණ කිරුළ හිමිකරගත් සරාගී රංගන ශිල්පී urvashi rautelaගේ අමුතුම ඡායාරූපයක් පිළිබඳව මේ වනවිට බොහෝදෙනෙකුගේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.සරාගී රංගනයෙන් මෙන්ම සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේද දැඩි ප්‍රේක්ෂක ආකර්ෂණයක් හිමිකරගෙන තිබෙනවා.පසුගිය දිනෙක සිය ඉන්ස්ට්‍රග්‍රෑම් ගිණුමටයි ඇය මෙම ඡායාරූපය එක්කර තිබුනේ.I am not adding 2020 to my age යනුවෙන් සටහන් කරමින් urvashi rautela ඉන්ස්ට්‍රග්‍රෑම් ගිණුමට එක්කර ඡායාරූපය පහතින්.