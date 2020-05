පාස්කු ඉරිදා කොළඹ ෂැංග්‍රිලා හෝටලයට එල්ලවූ ප්‍රහාරය එම බෝම්බ ප්‍රහාර මාලාවේ ප්‍රධාන සිද්ධියක්.



එම ප්‍රහාරය එල්ල කළ බෝම්බකරුවන් ඊට දින දෙකකට පෙර ද එම හෝටලයට පැමිණ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් පෙරහුරුවක් කර ඇතැයි පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබඳ සොයන ජනාධිපති කොමිසම හමුවේ අනාවරණය වුණා.



පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කරන ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව හමුවේ ඊයේ පෙරවරුවේ ප්‍රථමයෙන් සාක්ෂි ලබාදුන්නේ ෂැංග්‍රිලා හෝටලයේ බෝම්බ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කරන අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක ජේ.එම්. මහින්ද ජයසුන්දර මහතායි.



තමන් ප්‍රහාරය පිළිබඳ එදින පස්වරුවේ දැනුවත් වූයේ ජනමාධ්‍ය මගින් බව ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරයා සදහන් කළා.



ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරයා මෙහිදී කොමිසම හමුවේ විශේෂ කරුණක් හෙලිදරව් කළා.



ඔහු පැවසුවේ පාස්කු ප්‍රහාරයට පෙර අප්‍රේල් 17 වන දා ෂැංග්‍රිලා හෝටලයේ කාමරයක් වෙන් කරවා ගැනීමට මොහොමඩ් හම්ෂාඩ් නමින් පුද්ගලයෙකු පැමිණ ඇති බවට විමර්ශනවලදී අනාවරණ වූ බවයි.



නමුත් ව්‍යාජ නමකින් කාමරය වෙන් කරවාගෙන ඇත්තේ සින්මන් ග්‍රෑන්ඩ් හෝටලයට මරාගෙන මැරෙන ප්‍රහාර එල්ල කළ මොහොමඩ් ඊබ්‍රහිම් ඉන්සාෆ් අහමඩ් නමැති පුද්ගලයා බව පසුව අනාවරණය වූ බවත් සාක්ෂිකරු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළා.



විමර්ශනවලදී අනාවරණය වී ඇත්තේ ෂැංග්‍රිලා හෝටලයට මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාර එල්ල කළ සහරාන් හෂීම් සහ මොහොමඩ් ඊබ්‍රහීම් ඉල්හාම් ප්‍රහාරයට දින දෙකකට පෙර එනම් 2019 අප්‍රේල් මස 19 වැනිදාත් ෂැංග්‍රිලා හෝටලයට පැමිණ ඇති බවයි.



එදින පෙරවරු 07.29 ට පමණ එම හෝටලයේ ටේබල් වන් ආපනශාලාවට බෝම්බකරුවන් දෙදෙනා පැමිණ ඇත්තේ ප්‍රහාරයේ පෙරහුරුවක් සඳහා බවට විමර්ශනවලදී අනාවරණවි තිබෙනවා.



අනතුරුව ෂැංග්‍රිලා හෝටලයෙන් පිටවී බෝම්බකරුවන් දෙදෙනා ගොස් ඇත්තේ කොල්ලුපිටියේ පිහිටි මහල් නිවාස සහ සාප්පු සංකීර්ණ වලින් සමන්විත ගොඩනැගිල්ලකටයි.



ඒ අනුව එම ගොඩනැගිල්ලේ පස් වන මහලේ නිවසක් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ විශේෂ පරීක්ෂාවකට ලක් වූ බවත් එහි තිබී විමර්ශනයට අදාළ සාක්ෂි සොයාගත් බවත් පැවසූ සාක්ෂිකරු සඳහන් කළේ, ඒවා රජයේ රස පරීක්ෂකවරයා වෙත මේ වන යොමු කර ඇති බවයි.



එම නිවසේදී සටහන් කර ගැනුණු ඇඟිලි සලකුණු අනුව සහරාන් හෂීම්ගේ දියණිය එම නිවසේ රැඳී සිට ඇති බවටත් හඳුනාගෙන තිබෙනවා.



එමෙන්ම තවත් විශේෂ කරුණක් මෙහිදී අනාවරණ වුණා.



ඒ අදාළ නිවාස සංකීර්ණයේ මුරකරුගෙන් සටහන් කරගත් ප්‍රකාශකදී ඔහු සඳහන් කර තිබෙනවා, සහරාන් හෂීම් ඇතුළු පිරිස සුදු පැහැති වෑන් රථයකින් එම නිවාස සංකීර්ණයට පැමිණි බව.



පසුගිය වසරේ අප්‍රේල් 22 දා කොච්චිකඩේ දේවස්ථානය අසල දී පුපුරවා හරිනු ලැබුවේ එම වෑන් රථය බව පසුව සිදුකළ විමර්ශනවලදී අනාවරණ වූ බව ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරයාසඳහන් කළා.



ප්‍රහාරය සඳහා සහරාන් හෂීම් සහ මොහොමඩ් ඊබ්‍රහිම් ඉල්හාම් පසුගිය වසරේ අප්‍රේල් 20 වැනිදා පස්වරු 07.56 ට පමණ යළිත් ෂැංග්‍රිලා හෝටලයට කුලී රථයකින් පැමිණ ඇති බව සාක්ෂිකරු කොමිසම හමුවේ සඳහන් කළා.



අදාල කුලී රථය පැමිණ ඇත්තේ පානදුර පරත්ත පාර ප්‍රදේශයේ සිටයි.



එහිදී බෝම්බකරුවන් දෙදෙනා විශාල ගමන්මලු රැගෙන ආ බවත් ඒවායේ පුපුරන ද්‍රව්‍ය රැගෙනවිත් තිබූ බවත් පසුව හඳුනාගත් බව ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරයා කොමිසමට සඳහන් කළා.



මේ අතර ඊබ්‍රහිම් ඉල්හාම් පමණක් ප්‍රහාරයට පෙරදින රාත්‍රියේ ෂැන්ග්‍රිලා හෝටලයෙන් පිටතට පැමිණ ඇති අතර ඔහු ගල්කිස්ස ප්‍රදේශයේ පිහිටි තවත් නිවාස සංකීර්ණයකට පැමිණ ඇති අතර, ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරයා සඳහන් කළේ, පසුගිය වසරේ අප්‍රේල් මස 12 වනදා සිට 21 වන දා දක්වා සැකකරුවන් අවස්ථා දෙකකදී කුලී පදනම මත එහි නිවසක් ලබාගෙන ඇති බවටත් අනාවරණ වූ බවයි.



සාක්ෂිකරු පැවසුවේ විසි වැනිදා රාත්‍රියේ ගල්කිස්සේ පිහිටි එම නිවාස සංකීර්ණයට පැමිණි ඊබ්‍රහිම් ඉල්හාම් ඉන් අනතුරුව දෙමටගොඩ මහවිල උද්‍යාන පාරේ පිහිටි නිවසකටද පැමිණ ඇති බවයි.



එතැන් සිට යළිත් කොල්ලුපිටිය ප්‍රදේශයේ පිහිටි ප්‍රසිද්ධ අවන්හලක් වෙත පැමිණ බිත්තර රොටී හතරක් මිලදී ගත් ඊබ්‍රහිම් ඉල්හාම් ෂැංග්‍රිලා හෝටලය වෙත යළිත් පැමිණ ඇත්තේ 21 වැනිදා අලුයම 01.04ටයි.



ප්‍රහාරය සිදුවූ 21 වැනිදා සහරාන් සමඟ ෂැංග්‍රිලා හෝටලයේ රැඳී සිටි ඊබ්‍රහිම් ඉල්හාම් පමණක් පෙරවරු 8.08 ට පමණ කාමරයෙන් පිටතට පැමිණ තුන්වන මහලේ පිහිටි table one අවන්හලට පැමිණෙනවා.



අනතුරුව දෙවන මහලේ පිහිටි විදුලි පඩිපෙළ ආසන්නයේ සහ විදුලි සෝපානය ආසන්නයේ මඳ වේලාවක් රැඳී සිටින ඊබ්‍රහිම් ඉල්හාම් යලිත් කාමරය වෙත පිටත්ව යන ආකාරය ආරක්ෂක කැමරාවල සටහන්ව තිබූ බව සාක්ෂිකරු කොමිසමට සඳහන් කළා.



ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරයා තවදුරටත් සඳහන් කළේල පෙරවරු 8.50ට පමණ ඊබ්‍රහිම් ඉල්හාම් සහ සහරාන් හෂීම් දෙදෙනාම විශාල ගමන් මලු දෙකක් ද රැගෙන තුන්වන මහලේ පිහිටි table one අවන්හල වෙත පැමිණෙන ආකාරය ආරක්ෂක කැමරා මගින් අනාවරණය කරගත් බවයි.



අනතුරුව table one ආපන ශාලාවේ දී සහරාන් හෂීම් පෙරවරු 8.54 ට පමණ පළමු පිපුරුම සිදු කර ගෙන ඇති බව සාක්ෂිකරු සඳහන් කළා.



එහිදී සාක්ෂිකරු වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ, පළමු ප්‍රහාරයෙන් දිවි ගලවා ගත් පිරිසක් දෙවන මහලේ පිහිටි විදුලි සෝපාන අසලට දිවයාමේදී ඊබ්‍රහිම් ඉල්හාම් එම පිරිස රැඳී සිටි ස්ථානයට විදුලි පඩිපෙළින් පැමිණ පෙරවරු 8.55 ට සිය බෝම්බය පුපුරුවා ගන්නා ආකාරය ද ආරක්ෂක කැමරාවල සටහන්ව තිබූ බවයි.



එලෙස ෂැංග්‍රිලා හෝටලයේ සිදු වූ පිපිරීමි දෙකෙන් පුද්ගලයන් 35 දෙනෙකු මියගොස් ඇති බවත් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂකවරයා කොමිසම හමුවේ සාක්ෂි දෙමින් සඳහන් කළා.