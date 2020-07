இலங்கையில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றுடையவர்களின் எண்ணிக்கை 2615 ஆக அதிகரித்துள்ளது.rn

Total confirmed cases – 2,615



Recovered and discharged – 1,981

Active cases – 623

New Cases for the day – 104*

Total Deaths – 11